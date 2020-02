Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik, non esclude un possibile ritorno del cecoslovacco in società al Napoli, ecco le sue parole riportate sul portale calciomercato.com: “Purtroppo non può decidere lui, l’hanno chiamato a fare quel giro di campo e l’ha fatto, di sicuro saremo disponibili se vorranno ma Hamsik ha ancora voglia di giocare altri due anni. Di certo uno come lui può fare solo bene al Napoli, così come è successo con altri alla Juventus o al Milan o all’Inter”.