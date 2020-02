Sono terminate le prime sfide di andata degli Ottavi di Champions League: l’Atletico Madrid in casa ha battuto il Liverpool di Klopp per 1 a 0, risultato sbloccato dopo appena 4 minuti dal calcio di inizio da Saul. In Germania il Borussia Dortumud sconfigge il PSG per 2 reti a 1 con la doppietta decisiva di Halaand, vanificando gli sforzi dei Francesi di acciuffare almeno il pareggio con goal di Neymar al 75′.