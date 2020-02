Dopo 7 presenze nelle ultime 8 di campionato (a partire dal Sassuolo, seconda volta di Gattuso in panchina) e le 2 in Coppa Italia (fermo per squalifica all’ ultima con l’ Inter), Hysaj ha dovuto interrompere la rincorsa, vittima d’ un infortunio sul finire della trasferta cagliaritana.

OTTIMISMO. Tipo d’ infortunio che a quanto pare non suscita esagerata preoccupazione, tanto che: «Il ragazzo sarà in campo massimo fra 7 giorni – a conforto le dichiarazioni (a Radio Punto Nuovo) dell’ agente Giuffredi – non è da escludere che torni disponibile già venerdì col Brescia». Sperando che tutto possa davvero risolversi nell’ immediato, e fugare così nuovi e sgraditi fantasmi derivanti dall’ emergenza in corsia.

Fonte: Corriere dello Sport