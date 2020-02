Davide Torchia, agente di Ernesto Torregrossa (capitano ed attaccante del Brescia), è intervenuto a Si Gonfia La Rete per parlare delle condizioni del suo assistito in vista del match contro il Napoli:

“Non si sa ancora con certezza se Ernesto riuscirà ad essere contro il Napoli, dipende dall’allenatore e dal presidente. Se c’è anche solo un piccolo margine di rischio, non giocherà. Con Balotelli chi giocherà? L’allenatore è arrivato da poco, non so le sue intenzioni e cosa deciderà. Vedremo come starà Ernesto. Sta facendo bene, e mi dispiace. Si sta meritando la Serie A e speriamo di rimanerci”.

“Brescia preoccupato per il Napoli? Con tutto il rispetto sono due realtà completamente diverse, gli obiettivi sono opposti e quindi non si deve essere preoccupati. Sono quel tipo di partite che fai qualcosa in più se vinci, ma non pretendi di fare punti. La salvezza si gioca in altri match. Contro la Juve ho visto che il Brescia gioca bene, palla giù e hanno cercato di fare qualcosa ma mancavano giocatori importanti”.

“Non so chi recupererà per il Napoli, io mi preoccupo di Ernesto. Balotelli? Lo conosciamo, tecnicamente è forte e vede bene la porta”.

“Napoli? Deve cercare di guardare quello che si è fatto di buono, ripartendo scegliendo bene l’allenatore e calciatori”.