In casa Barcellona, la lista dei calciatori in infermeria si fa sempre più lunga. Per sostituire l’infortunato Ousmane Dembélé, il club blaugrana ha avuto il via libera dalla Federcalcio spagnola per acquistare un nuovo calciatore: si tratta di Martin Braithwaite, attaccante in forza al Leganes. L’agente di quest’ultimo, Ali Dursun, è in città per discutere del trasferimento. A riportarlo è RAC 1.