Nel corso di Canale 21, il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Nonostante il gioco del Napoli non sia continuo, si sta ritrovando perché non è un caso che hanno vinto 3 su 4, contro avversari di un certo calibro. Il Napoli deve continuare in tranquillità, senza porsi traguardi, ma andare risultato per risultato altrimenti finisci per fermarti. Bisogna andare avanti in silenzio, già mi è sembrato eccessivo ciò che Gattuso ha fatto con Allan perchè piano piano sta tornando la qualità in un campionato molto equilibrato ed i punti dall’Europa League sono solo due”.