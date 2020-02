Fabiano Santacroce, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Vittoria molto importante per il Napoli contro il Cagliari soprattutto per trovare un po’ di continuità, ora testa al Brescia. Ci stiamo risollevando un poco. Solidità difensiva? Nasce tutto dalla testa, ma dobbiamo comunque stare attenti perché si concede comunque troppo e c’è ancora da lavorare. La squadra sta difendendo con tutti i suoi giocatori. Stanno correndo e si stanno adoperando per difendere. Il Napoli il pensiero al Barcellona ce l’ha sempre. Bisogna stare attenti a questo pensiero, soprattutto in vista della gara con il Brescia. Se non si affronta il Brescia in modo attento si possono perdere quei punti importanti guadagnati adesso. In questo momento storico il Napoli ha bisogno di stare attento, concentrato perché è fragile e sensibile. Non bisogna cantare vittoria troppo presto perché la crisi non è finita. Bisogna lavorare tutti insieme. Tonali? Lo vedrei molto bene a Napoli. Sta facendo buone cose. È un ottimo giocatore”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli