Carmine Martino, radiocronista delle gare del Napoli per Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal:

“Se fossi nel Napoli rinnoverei il contratto a Mertens: il belga si sta dimostrando un’arma ancora molto calda per gli azzurri, quando viene messo in campo dimostra la sua classe, l’ha descritto al meglio Gattuso. L’augurio è che possa chiudere l’avventura nel calcio qui a Napoli. Rinnovo? L’età è avanzata e non possiamo farci niente e il suo gioco fatto di scatti forse ne risente. Ma il legame che ha con questa città è importante e credo che un altro paio di anni ad ottimi livelli può farli. E’ destinato a superare Hamsik e a staccarlo di un bel po’ perché segnerà tanti gol ancora secondo me”.