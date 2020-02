Gianni Di Marzio, nel salotto de “Il bello del Calcio”, ha replicato alle parole del giornalista Sconcerti, che ha ritenuto eccessiva la presa di posizione di Gattuso su Allan, soprattutto a mezzo stampa.

Questa la replica:

“Gattuso non è stato eccessivo, anzi, se devo dirla tutta, ha fatto più che bene. Gli faccio un applauso per la scelta di essere chiaro e diretto, lui non guarda in faccia a nessuno ed è giusto così. Sono stato il primo a puntagli il dito contro, dopo le scelte fatte con il Lecce, ma sulla questione Allan non ho nulla da rimproverargli, ha fatto bene”.