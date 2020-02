Di Marzio: “Bisogna fare i complimenti a Giuntoli per un acquisto”

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, è intervenuto nel corso del tg sportivo, sui canali di Sky Sport 24.

Il giornalista, tra le cose, ha parlato anche di quello che è stato il mercato del Napoli, facendo i complimenti a Cristiano Giuntoli, per un acquisto su tutti, che ha portato al Napoli più solidità:

“Se andiamo a guardare la situazione del Napoli, dopo il mercato, possiamo notare come Diego Demme abbia giocato tutte le gare, da quando è diventato un calciatore azzurro. A Gattuso serviva un giocatore che avesse le qualità specifiche per quel ruolo e, quindi, vanno fatti i complimenti a Giuntoli, per aver soddisfatto a pieno le esigenze del tecnico azzurro. Nel Napoli, sono ottimi acquisti sia Demme che Lobotka”.