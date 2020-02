Ciccio Marolda, giornalista, ospite della trasmissione “Il bello del Calcio”, ha parlato della situazione contrattuale di Dries Mertens:

“Il Napoli ha alzato l’offerta per Mertens. Il belga ha un paio di settimane per dare la risposta definitiva. Il calciatore ha fatto una richiesta precisa al Napoli: 5 milioni di euro per la firma, oltre ad un biennale da 5 milioni di euro, mentre il Napoli è fermo ad una cifra che si aggira intorno ai 4 – 4,5 mln di euro. Offerte? C’è quella del Monaco”.