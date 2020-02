Alvino: “Gattuso nega il giorno di riposo? Vi dico la mia”

Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal.

Il giornalista ha dato pieno appoggio alla scelta del tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, di rifiutare la richiesta dei giocatori, nella concessione del giorno di riposo.

Queste le sue dichiarazioni:

“Scelta giustissima quella di Gattuso, a non concedere il giorno di riposo. Lui pretende continuità dai suoi giocatori e sa che, ad oggi, questo non è ancora il Napoli che lui vuole. Ha ragione quando dichiara di non avere piena fiducia, così mantiene in tutti alta l’attenzione, coinvolgendo tutta la squadra, perchè sa che questo resta comunque un momento particolare. Ci sono sconfitte che il Napoli non meritava, come quelle contro Lazio e Roma, ma c’è la Coppa e questa può regalare ancora delle soddisfazione, in questa stagione”.