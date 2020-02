Da anni, ormai si sa, una delle partite più sentite in quel di Cagliari è proprio quella del club sardo contro il Napoli. Per gli isolani quella con la tifoseria partenopea è una vera e propria rivalità soprattutto dal match che ci fu diversi anni fa tra Napoli e Cagliari in cui si verificò il famoso episodio della pallonata di Lavezzi all’allora tecnico rosso-blù Massimiliano Allegri.

Ecco, dunque, che la sconfitta di oggi, soprattutto considerando che arriva dopo una serie di risultati negativi, ha scatenato, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, una contestazione da parte dei tifosi cagliaritani allo stadio Is Arenas. Adesso Maran ha il compito di rialzare una squadra che era partita benissimo ma che adesso non vince da 10 partite.