Il Napoli espugna la Sardegna Arena: riaggancia il treno Europa!

Il Napoli espugna la Sardegna Arena con la rete messa a segno da Dries Mertens. Un match composto da intensità, grinta e carattere, ben organizzato difensivamente e pungente in zona avanzata. Attraverso la vittoria, si riaccende la speranza per agganciare il treno Europa, in quanto Parma e Hellas Verona, distano solamente due lunghezze. L’unico cavillo, resta trovare la continuità che è mancata nel match contro il Lecce. Bisogna dunque concentrarsi sul prossimo match, dove gli azzurri saranno ancora una volta in trasferta, a Brescia.