Oltre a Suarez e Dembelé, il Barcellona, quest’oggi, ha perso anche Jordi Alba a causa di infortunio durante il match contro il Getafe. Il terzino è stato costretto ad abbandonare il campo al 20° minuto. Tramite un comunicato condiviso sui profili social, il club catalano ha reso noto le condizioni del classe 1989. Il report medico dice che allo spagnolo è stato evidenziato un problema all’adduttore della gamba destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori esami per stabilire i tempi di recupero; a forte rischio la gara contro il Napoli.

Di seguito il report ufficiale:

⚠️ INJURY UPDATE | Tests have confirmed that Jordi Alba has an injured right adductor. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/jeyltdYUWM