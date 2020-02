Come riportato dalla SSC Napoli sul proprio sito ufficiale, la vendita dei biglietti per Napoli-Barcellona sta proseguendo a gonfie vele. Dopo l’esaurimento in poco tempo dell’anello superiore, restano ancora tre settori disponibili. Per quanto riguarda la Tribuna e le Curve inferiori sono ancora disponibili alcune centinaia di posti, mentre resta qualche migliaio di biglietti per i Distinti inferiori.