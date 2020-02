Dopo la vittoria in Coppa Italia il Napoli vuole tornare a vincere anche in campionato, e proverà a farlo nella trasferta di domani a Cagliari. Nella gara contro l’Inter di mercoledì gli azzurri hanno dimostrato ancora una volta di avere tutte le potenzialità per competere con qualsiasi squadra. Ma in questa stagione per un motivo o per un altro le cose sono andate diversamente da come ci si aspettava.

Nelle ultime partite si sono avute risposte importanti da alcuni calciatori che avevano vissuto un periodo buio. Analizziamo nel dettaglio la situazione della rosa del Napoli e principalmente dei suoi pilastri per capire anche cosa bisognerà migliorare in vista della corsa all’Europa.

In primis bisogna citare alcuni giocatori come Mertens e Callejon. I due hanno dimostrato di voler dare ancora tanto alla causa azzurra nonostante abbiano il contratto in scadenza a fine stagione. Lo spagnolo ha ritrovato il gol contro il Lecce e garantisce ancora la doppia fase sulla corsia di destra (contro l’Inter è stata fondamentale). Per quanto riguarda il belga, non bisogna dimenticare che ha ancora un record da battere, quello dei 121 gol di Marek Hamsik. E nonostante anche lui sembri distratto dalle voci di mercato, nella sfida di coppa ha messo in difficoltà la difesa avversaria con i suoi movimenti rapidi e imprevedibili.

Sul piano tattico invece la risposta migliore l’ha data Fabian Ruiz, che è andato in gol a San Siro e sembra aver trovato nella mezz’ala la sua posizione ideale. Nel gioco di Gattuso adesso sarà fondamentale che il pallone passi molto dai piedi di giocatori con i piedi buoni come lui ma anche come Demme.

Non è sceso in campo mercoledì Kalidou Koulibaly, scelta dovuta al fatto che il senegalese non fosse ancora al meglio dopo l’infortunio. Lo ha chiaramente dimostrato contro il Lecce giocando bene nei primi minuti e commettendo poi una serie di errori. Per i partenopei sarà necessario ritrovare il miglior Koulibaly per cercare di limitare le reti subite anche quando la squadra segna poco.

Prestazioni in crescendo invece per Piotr Zielinski che sta interpretando il ruolo di mezz’ala come richiesto dal suo allenatore, con tanti movimenti e tanti inserimenti ad aprire spazi nelle difese avversarie. Anche da lui i tifosi si aspettano altri gol dopo quello segnato alla Juventus.

Così come Koulibaly non hanno preso parte all’ultima sfida nemmeno Insigne e Allan per problemi fisici ma dovrebbero essere entrambi a disposizione di Gattuso per domenica. Insigne ha già dato dimostrazione di essere tornato a comportarsi da leader in campo, adesso da lui si aspettano tanti altri gol. Mentre Allan dovrà cercare di riprendersi il posto nel centrocampo azzurro perché il Napoli necessita di un interditore affidabile come lui.

Contro l’Inter è entrato al 73’ e forse partirà fuori anche domani per un leggero infortunio, Arkadiusz Milik sta rappresentando l’uomo in più per il Napoli nelle ultime partite. Questo perché il polacco sta trovando un’ottima continuità realizzativa e anche se durante la partita gli spunti personali sono pochi, partecipa molto alla manovra, tiene alta la squadra ed è sempre pronto in area a ricevere i cross dei compagni.

Adesso in campionato il Napoli è chiamato ad ottenere una striscia di risultati positivi. Nel match di Coppa Italia si sono visti dei miglioramenti per quanto riguarda l’organizzazione difensiva, ma c’è ancora molto da lavorare in vista della trasferta di domani.