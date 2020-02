Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, dopo l’esclusione del Manchester City dalle coppe europee per due anni, diversi calciatori potrebbero lasciare la squadra a fine stagione. Ma non solo, perché a questo punto si aprono gli scenari di mercato anche per Pep Guardiola. Secondo i media inglesi, nonostante il contratto dell’allenatore catalano scada nel 2021, ci sarebbe una clausola che gli permetta di liberarsi dai citizens un anno prima. E di certo la possibilità diventerà concreta se il ricorso presentato al TAS verrà respinto.

In caso di addio, l’opzione più verosimile sembra essere quella di un ritorno al Barcellona. Ma non è da escludere un possibile approdo in Italia, alla Juventus, oppure al PSG o al Bayern Monaco.