Fiorentina, Iachini: “Challenge? Dobbiamo rispettare i ruoli”

(ANSA) – FIRENZE, 15 FEB – “Mi può anche stare bene chiamare la Var ma penso che prima di tutto ognuno debba ricoprire il proprio ruolo, semmai è importante che vengano rispettate sempre le regole e che per evitare dubbi e polemiche si torni a usare la tecnologia come accadeva il primo anno quando funzionava molto bene”. Così Giuseppe Iachini davanti alla disponibilità mostrata dalla Figc riguardo l’applicazione del challenge.

“C’è tanta gente coinvolta nella gestione del mezzo tecnologico – ha continuato il tecnico della Fiorentina – e proprio per questo bisogna tornare a usarlo con regolarità, negli ultimi tempi sono nate molte polemiche perché si è smesso di andare a vedere gli episodi. Se invece lo si fa con regolarità pure i tifosi finiscono per accettare le decisioni in modo diverso e all’interno degli stadi possono esserci di conseguenza meno tensioni”.