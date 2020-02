Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è tornato a parlare di arbitraggio ai microfoni del quotidiano “Il Foglio”.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Io non ho mai detto che il campionato è falsato, ma che una squadra come la Juventus, con il monte ingaggi che ha, non aveva bisogno di un errore dell’arbitro per vincere. Volevo sollevare un tema più generale, che vale per tutte le squadre. C’è un problema su come viene utilizzata la tecnologia che può aiutare gli arbitri a decidere meglio.”