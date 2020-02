Champions, Klopp sicuro: “La Juve favorita, ha la rosa più forte mai vista! Sulla Serie A…”

“La Juventus è la favorita per la Champions League”, sono le parole di Jurgen Klopp, allenatore del fortissimo Liverpool intervistato dal tabloid inglese The Guardian. Il tecnico dei campioni d’Europa in carica ha parlato della massima competizione continentale e della possibilità di alzare nuovamente al cielo la coppa dalle grandi orecchie:

“Non riesco a capire come sia possibile che la Juve non sia in testa alla classifica di Serie A con 10 punti di vantaggio, ma non seguo tanto il calcio italiano…. Hanno una rosa fortissima, la migliore che io abbia mai visto! Le rivali? Se stanno tutti in forma, anche Bayern e PSG sono incredibili, e non dimentichiamoci di City e Barcellona. Lo scorso anno abbiamo già dimostrato di poter battere i migliori, quindi potremmo anche rifarlo. E’ anche questione di fortuna…”.