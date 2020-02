Gennaro Gattuso, in vista della trasferta di Cagliari, perde un altro azzurro per infortunio: Hirving Lozano. Il messicano si è fermato per un fastidio all’adduttore destro, e va verso il forfait per il prossimo match di campionato.

Novità, invece, sulla situazione di Faouzi Ghoulam. L’algerino, dopo una lunga assenza dai campi e le tante voci di una possibile cessione a gennaio, potrebbe ritornare ad essere convocato. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.