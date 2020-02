Il primo tempo di Bologna-Genoa termina con il risultato sorprendente di 0-2 a favore degli ospiti. La squadra di Nicola va in vantaggio con il nuovo acquisto Soumaoro. Dopo pochi minuti arriva l’espulsione diretta di Shouten per un’entrata pericolosa su Behrami. La partita si mette in discesa per i genoani quando Sanabria raddoppia dopo una lunga progressione palla al piede. L’allenatore bolognese Sinisa Mihajalovic è entrato negli spogliatoi furioso.