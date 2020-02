Il Genoa vince e convince in casa del Bologna, per di più con un’ottima prestazione! Il nuovo acquisto Soumaoro apre le danze al 28° e a fine primo tempo il Grifone è già sul 0-2 grazie alla rete di Sanabria. La partita, nel corso del secondo tempo, continua sulla falsa riga del primo. Infine, al 90°, arriva anche il gol di Criscito sul calcio di rigore. Tra le fila del Bologna sono anche da registrare due espulsioni, quella di Denswil per doppio giallo e quella di Schouten. I padroni di casa restano a +3 dal Napoli, mentre il Genoa sta mostrando sempre di più, segnali di ripresa.