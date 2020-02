Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’arbitraggio italiano e alla sfida contro il Cagliari.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Finalmente si parla nell’intervista di De Laurentiis di non far scendere la squadra in campo nel caso continuassero i torti arbitrali. In Italia si continua a mettere la polvere sotto il tappeto, sono pienamente d’accordo con il presidente. Manca uniformità di giudizio. Cagliari? Per loro è la partita della vita, il Napoli dovrà essere più pragmatico che bello”.