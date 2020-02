Carlo Alvino, noto giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulle ultime notizie in chiave Napoli. Queste le sue parole:

“Contro il Cagliari sarà una partita decisiva, in cui il Napoli dovrà giocare in maniera più concreta senza pensare troppo al gioco”

“In attacco giocherà Mertens. Mentre a centrocampo partirà titolare Allan al posto di Zielinski o di Fabian Ruiz”

“De Laurentiis ha detto che in caso di nuovi errori arbitrali la squadra non scenderà in campo. Sono pienamente d’accordo con lui, l’arbitraggio deve essere imparziale”