Tegola in casa Inter: un top del centrocampo può saltare il ritorno con il Napoli!

L’Inter di Antonio Conte potrebbe nuovamente privarsi di Stefano Sensi per un periodo medio-lungo: il centrocampista ex Sassuolo ha subito un colpo proprio durante l’ultima sfida con il Napoli, mercoledì scorso, in occasione della semifinale di Coppa Italia.

Stando a quanto comunicato, infatti, “Il centrocampista dell’Inter ha subito un’infrazione allo scafoide del piede sinistro, evidenziata dagli esami strumentali a cui lo stesso calciatore è stato sottoposto presso l’Istituto Humanitas“.

Si teme uno stop di almeno tre settimane che – dunque – potrebbe comportare la sua assenza anche in occasione del ritorno al San Paolo proprio contro gli azzurri, in programma il prossimo 5 marzo.