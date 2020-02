Sky – Verso Cagliari-Napoli, le ultime in casa rossoblù

E’ stato quasi sempre titolare e contro la sua ex squadra non vorrebbe di certo mancare. Marko Rog sta provando a rientrare dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane anche perché Maran deve già fronteggiare l’assenza certa di Nainggolan (squalificato) e quella molto probabili di Faragò e Cacciatore. A destra potrebbe toccare a Mattiello, in alternativa c’è l’ipotesi di mettere Pisacane con Ceppitelli (rientrato in gruppo) in mezzo. Il nuovo arrivato Gaston Pereiro spera di partire dall’inizio ma con il possibile recupero di Rog, Ionita agirebbe da trequartista. In mezzo al campo rientra dalla squalifica Cigarini.

Fonte: Sky Sport