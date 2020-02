Dopo Rrahmani dal Verona e Petagna dalla Spal, il Napoli continua a programmare per la prossima stagione. Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi su Jeremie Boga, ala del Sassuolo ex Chelsea. L’interesse della società partenopea è forte, ma c’è un ostacolo da scavalcare: il diritto di recompra. I Blues hanno concordato, ai tempi dell’acquisto, una clausola di recompra fissata a 10 milioni di euro. Le due parti in settimana hanno avuto un summit per eliminare questo aspetto dal contratto, la volontà del Sassuolo è quella di acquisire il classe ’97 per poi venderlo ad una cifra maggiore.