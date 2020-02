Sky: “Lozano out, chance per Milik. Gattuso pensa ad una soluzione”

Intervenuto proprio in questi istanti in diretta su Sky Sport, l’inviato a Napoli Massimo Ugolini fa il punto sulla formazione partenopea:

“Quanto influirà la Coppa Italia sulle scelte di Gattuso? Sicuramente abbastanza: Fabian, per esempio, potrebbe essere risparmiato. Oggi lavoro in palestra per Lozano, Koulibaly e Milik; il messicano sembra essere non recuperabile mentre il polacco potrebbe essere comunque convocato per Cagliari.

In difesa si pensa al ritorno di Hysaj con Di Lorenzo che riposerebbe. A centrocampo con il ritorno di Allan affianco a Zielinski e Demme.

In attacco ritorno al ‘vecchio tridente’ con Mertens punta, ai suoi lati Insigne e Callejon“.