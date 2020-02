Arkadiusz Milik, come reso noto dai canali social del Napoli, quest’oggi ha svolto lavoro personalizzato al Centro Tecnico di Castel Volturno. L’attaccante polacco ha accusato un semplice fastidio, ma già da domani potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. Comunque vadano le cose, Dries Mertens resta il favorito, il belga dovrebbe partire di nuovo titolare come in Coppa Italia.