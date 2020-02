GRAFICO – A Cagliari con un ritorno importante a centrocampo: Gattuso decide su Mertens

Si avvicina sempre più la delicata trasferta in terra rossoblù che, per gli uomini di Gattuso, può comportare un importante cambio di passo che da molto tempo ormai manca all’ombra del Vesuvio.

Dopo la convincente prestazione di San Siro, il tecnico calabrese valuta la possibilità di schierare nuovamente Mertens titolare ma – come sostiene il grafico di SportMediaset qui riportato – Milik sembra essere al momento in vantaggio.



Possibile ritorno dal primo minuto anche per Allan: il brasiliano, dopo una serie di acciacchi ed una brutta reazione dopo una sostituzione in corso di gara, potrebbe riprendere le chiavi del centrocampo ed indossare nuovamente la casacca da titolare.



Poche scelte in difesa, invece, per Gattuso: infortunati Malcuit, Ghoulam e Koulibaly, il tandem centrale sarà Manolas – Maksimovic, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra.