Rocco Commisso, patron della Fiorentina, si è concesso ad un’intervista ai microfoni de La Repubblica.

L’italo-americano, non ha nascosto l’amarezza per i rallentamenti burocratici inerenti al progetto stadio:

“Stadio? Una nuova struttura è per crescere, senza crescita non saremo competitivi e i tifosi si stancheranno di me, o viceversa.

Se penso già di mollare? No, sono tornato in Italia per dare qualcosa di importante alla città e restituire a questo paese un pò di quello che ha donato a me”.