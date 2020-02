Dopo aver preso Amir Rrahmani dal Verona, Cristiano Giuntoli sta provando ad anticipare la concorrenza per Marash Kumbulla prima che top club europei lo portassero via. Il centrale, a seguito di ottime prestazioni, ha catturato l’attenzione del Chelsea, che sta pensando all’albanese per la prossima stagione. Il Verona ha posto un prezzo base di circa 20 milioni di euro, ma ora per il Napoli è molto più difficile arrivare al classe 2000′.