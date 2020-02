Stando alle ultime riferite da calciomercato.com, il Chelsea potrebbe prendere a fine stagione Donnarumma, portiere del Milan. E al Milan? Con il ritorno di Reina dal prestito all’Aston Villa, in rossonero potrebbe arrivare anche un altro portiere che sta vivendo un momento difficile, Alex Meret: l’estremo difensore del Napoli con Gattuso sembra essere finito alle spalle di Ospina, anche per problemi fisici, e se dovesse perdurare tale situazione un addio a fine stagione non è da escludere. Per età e costo, Meret rappresenterebbe un ottimo profilo per Milan, anche se ci sarà poi da convincere gli azzurri e trovare un accordo sul prezzo del cartellino: lo stesso ex Spal è stato accostato anche all’Inter, considerati i buoni rapporti tra il suo agente Federico Pastorello e la società nerazzurra.