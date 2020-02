Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’arbitraggio italiano, che è stato oggetto di discussione nelle ultime settimane.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il VAR funzionava molto bene, il primo anno è stato piacevole, veniva utilizzato nel modo migliore. Negli ultimi tempi abbiamo visto in certe situazioni un’abbondanza di presunzione, non è possibile che l’arbitro veda meglio di una macchina. Questo eccesso di presunzione e questa superficialità non mi piacciono. Challenge? E’ giusto, sono favorevole perché anche le squadre hanno diritto. Inserirlo potrebbe voler dire anche ammettere, da parte degli arbitri, il proprio errore”.