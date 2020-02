Callejon su Gattuso: “Ha la ‘cazzima’ necessaria, ecco su cosa insiste”

L’attaccante spagnolo è tornato a parlare e lo ha fatto nel pomeriggio ai microfoni di Sky Sport. Particolare importanza è stata data al tema Gattuso, l’ultimo allenatore in ordine cronologico approdato sulla panchina del Napoli:

“Il mister merita tutto il nostro ascolto, da calciatore ha giocato tante partite importanti e sa come comportarsi in determinate occasioni.

Gattuso ha tanta ‘cazzimma’, era così da giocatore e lo è al doppio adesso che siede in panchina”.

“Abbiamo bisogna di fiducia, se vogliamo riprenderci dobbiamo iniziare a curare i dettagli, le piccole cose: solo rispettando i dettami di Gattuso ed allenandoci al massimo riusciremo a non trascurare più le piccole cose”.