Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Di Lorenzo è un giocatore simbolo. Gattuso fa tesoro di calciatori che hanno umiltà, voglia, rabbia agonistica. Più di qualche calciatore consacrato, magari più forte, ma con più difficoltà psicologiche per diversi motivi. Sono sicuro che giocatori come Di Lorenzo ed Elmas saranno chiave per Gattuso. Il Napoli sta cercando un presente, ma soprattutto sta guardando al futuro e questi saranno i giocatori cardine”