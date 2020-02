A Cagliari prevale l’X: tutti i precedenti azzurri in terra sarda

Domenica alle 18 gli azzurri di Gennaro Gattuso scenderanno sul prato della Sardegna Arena per contendere ai sardi tre punti di fondamentale importanza per la rincorsa all’Europa che – ora più che mai – sembra essere un traguardo piuttosto difficile da raggiungere.

Come consuetudine, sul sito ufficiale della S.S.C. Napoli compaiono i precedenti che intercorrono tra le due formazioni: buono lo score degli azzurri a Cagliari che – su 33 sfide in casa dei rossoblù – hanno vinto 9 volte, pareggiando 15 e perdendo in altre 9 occasioni.

Questi gli ultimi precedenti:

Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Cagliari in Serie A:

16 dicembre 2018 – Cagliari v Napoli 0-1

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Cagliari in Serie A: 21 dicembre 2013 – Cagliari v Napoli 1-1

Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro il Cagliari in Serie A: 19 aprile 2009 – Cagliari v Napoli 2-0