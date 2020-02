Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente satellitare: “Il Napoli attualmente è sprovvisto di un’identità tattica. Gattuso vuole sfruttare dunque l’identità tecnica di questi calciatori. Per fare ciò c’è bisogno di tanto lavoro, di partita in partita e in settimana dopo settimana”.