Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “C’era fallo su Ibrahimović. Il gioco andava fermato. Ad una riunione avuta con gli arbitri ci dissero che quello fischiato stasera non era mai rigore. Ci fu mostrato un episodio simile in Cagliari-Brescia. Calabria è di spalle, come fa a non tenere allargate le braccia mentre salta?”.