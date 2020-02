Fa tanto discutere negli ultimi tempi il Var, strumento nato con lo scopo di aiutare gli arbitri in campo, cercando di limitare gli errori e di arrivare laddove l’occhio umano non può, ma purtroppo non sempre questo sembra accadere. Ne ha parlato anche Pardo, oggi su Radio Marte. Ecco le sue parole: “La federazione italiana è stata all’avanguardia con il Var e Gravina sta continuando a migliorare il tutto, le autorità stanno facendo di tutto per andare avanti nella sperimentazione di questo strumento. Nonostante gli errori del caso, non penso che si debba tornare indietro, il Var è uno strumento preziosissimo e se ci sono degli errori è perchè non viene utilizzato correttamente”.