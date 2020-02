Nel corso della parte finale della conferenza stampa di presentazione dei nuovo arrivi in casa Spal, il ds Davide Vagnati ha voluto soffermarsi anche sulla recente cessione di Igor, già corteggiato dal Napoli nella scorsa sessione invernale di calciomercato. Ecco le sue parole: “Considerando la sua giovane età (riferendosi ad Igor, difensore brasiliano) possiamo solo ritenerci soddisfatti di quello che ha saputo fare molte squadre come Napoli e Atalanta lo hanno cercato subito, venderlo alla Fiorentina dopo averlo acquistato a poco è stato molto importante per noi che non possiamo contare su risorse economiche consistenti a differenza degli altri. Il nostro obbiettivo è rafforzarci non solo in campo ma anche come società per riuscire a conservare il nostro posto nella massima serie.”