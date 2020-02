Il Cagliari sarà il prossimo avversario del Napoli. I rossoblu non vivono un ottimi periodo di forma e sono al centro di brutte situazioni. Non per ultima la storia che parla di una furiosa lite ad una cena tra Cigarini e Pavoletti che ha comportato la rottura del crociato per la seconda volta di quest’ ultimo. Ma da una conferenza congiunta dei due calciatori emerge: “Sono solo indecenti cattiverie”.

I due calciatori del Cagliari Pavoletti e Cigarini hanno voluto fare una conferenza per confutare tutti i oettegolezzi degli ultimi giorni: “Non c’è stata alcuna lite. Eravamo a cena e Ciga per scherzare mi ha spintonato. Il mio ginocchio ha fatto una strana torsione e sono in questa situazione”, questo il racconto della triste vicenda.