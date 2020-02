Dopo la meravigliosa vittoria in casa dell’Inter, tocca puntare di nuovo al campionato. Il Napoli sfiderà il Cagliari in una sfida molto complicata sulla carta. I sardi vengono da una sconfitta sfortunata in casa del Genoa ma stanno vivendo un campionato da ricordare. Inoltre, i rossoblu potranno contare in uno stadio stracolmo che li incoraggerà fino all’ultimo secondo del match. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del Cagliari infatti, in poche ore sono stati venduti già migliaia di tagliandi. La rivalità tra le due tifoserie è molto accesa, lo sa anche l‘Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che, come con l’Inter, ha vietato la trasferta ai tifosi partenopei.

Al Sardegna Arena si prospetta un grande match, con una bellissima cornice di pubblico ma, purtroppo, senza sostenitori di fede azzurra.