Mazzola: “Mertens? Mi piacerebbe vederlo all’Inter. Gara di stasera? L’entusiamo può essere un’arma a doppio taglio”

Sandro Mazzola, storico attaccante ex Inter, è stato intervistato sulle frequenze di Radio Marte.

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate:

“Mertens? Un giocatore che apprezzo, mi piacerebbe molto vederlo all’Inter.

La sfida di stasera? L’entusiasmo post derby può essere un’arma a doppio taglio, rischi di scendere in campo pensando: ‘Siamo quelli che vinciamo sempre’, dovrà essere bravo Conte a lavorare sotto questo aspetto.

Obiettivi? L’Inter è al momento in corsa per campionato e appunto coppa Italia, in seguito, se mai fosse necessario, farà le proprie scelte”.