Antonio Conte, allenatore dell’Inter, al termine della partita di Coppa Italia persa contro il Napoli è intervenuto ai microfoni Rai:

“Il Napoli è venuto qui a fare una partita difensiva. Tutti gli uomini effettivi erano sotto la metà campo, chiudendo tutti gli spazi. Mertens marcava Brozovic. E quando accade questo bisogna avere più velocità. Complimenti al Napoli, partita attenta e molto difensiva, che alla fine ha dato i suoi frutti visto che l’ha vinta”.

Poca brillantezza dopo il derby? “Sicuramente il derby ci ha portato via tantissime energie. Oggi ho effettuato 5 cambi rispetto a domenica, c’era linfa nuova. Ma qui stiamo parlando del Napoli che ha battuto Lazio, Juve e Liverpool. Una squadra da valori importanti, nonostante il ritardo in classifica. Dopo la Juve, è il Napoli che ha la rosa più importante del campionato”.

Ha contestato molte scelte dell’arbitro. “Non parlo dell’arbitro, non mi interessa”.

Non siete riusciti a fare ciò che vi è riuscito nel derby. “Con il Milan è stata una partita a tutto campo, da parte di entrambe le squadre. Oggi non c’erano spazi. Il Napoli ha fatto una partita molto tattica, bravo Gattuso a chiudere tutti gli spazi, aspettare e poi ripartire. Alla fine, però, non avremmo rubato niente se fosse finita pari”.

Su Eriksen: “Deve ritrovare intensità, ha sicuramente qualità. In questi sei mesi non ha giocato molto, ma si sta allenando e sta facendo bene”.

Sulla chiave tattica: “Quando ci troviamo avanti a squadre così arroccate, dobbiamo essere più bravi a girare palla velocemente. Oggi abbiamo trovato un Napoli molto chiuso, ma chiuso con giocatori di qualità elevata. Anche nel gol è arrivata una giocata di grande qualità da un giocatore importante”.

Pagato una delle settimane più delicata? “Siamo all’inizio di un percorso. Chi pensa che siamo al livello di chi ha comandato per tanti anni, gli dico che siamo lontani. Miglioreremo anche da queste sconfitte”.