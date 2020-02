Grande cammino quello del Napoli di Gennaro Gattuso in Coppa Italia fino a questo momento. La difesa azzurra, infatti, ha mantenuto la porta inviolata tutte e tre le partite disputate fino ad ora in questa competizione quest’anno. I partenopei hanno battuto per 2-0 il Perugia agli ottavi di finale, la Lazio per 1-0 ai quarti e l’Inter a Milano per 0-1 nella semifinale di andata di stasera (Clicca qui). Il ritorno deciderà le sorti della squadra, ma per ora i tifosi azzurri possono dirsi soddisfatti, nonostante l’anno non molto positivo in campionato.