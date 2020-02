“Riportare i tifosi allo stadio è un’altra grande conquista di Rino Gattuso che è stato abile anche nel portare il Napoli a correre di più rispetto al passato. Con Carlo Ancelotti erano 103,31 i km percorsi dagli azzurri in media per gara, dato aumentato di 9,5 km con l’arrivo di Gattuso. Adesso il Napoli percorre 112,8 km in media a match, sintomo di una ritrovata tenuta fisica, mancata per troppo tempo”.

Così Tuttosport ha commentato la rinascita del Napoli. Una rinascita non solo mentale, ma anche fisica, con il dato sui km percorsi che lascia poco spazio a interpretazioni.