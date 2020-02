Il giornalista Angelo Taglieri ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli a Radio Marte, fossilizzandosi su Lozano(Clicca qui) e il mercato di giugno:

“Lozano non rientra nei piani di Gattuso e vorrebbe cambiare aria, così come Callejon e Mertens a giugno, ma quest’ultimo potrebbe anche rinnovare. Per la prossima stagione il primo obiettivo resta Kumbulla del Verona, ma su di lui c’è la forte concorrenza dell’Inter”.